Isola dei famosi, la misteriosa assenza di Tonia Romano: «Non riescono a contattarla». Cosa è successo alla naufraga

Nella prima puntata de L'Isola dei Famosi 2024, un'ombra si è abbattuta sul gruppetto dei naufraghi non famosi. Sull’Isola sono sbarcati Alvina Verecondi, Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Khady Gueye, ma è rimasto uno spazio vuoto, lasciando il pubblico a chiedersi cosa sia accaduto a Tonia Romano che, è stato annunciato, non prenderà parte al reality show.





Il video di Tonia Romano in aeroporto prima di partire per l'Isola dei famosi: cosa aveva dichiarato sul reality e i figli

L'assenza di Tonia Romano

Il mancato sbarco dell’ex soldato e Miss Mamma Campania coincide infatti con una sua assenza ben più preoccupante, dato che sembra che i suoi parenti non siano in grado di prendere contatti con lei. Ma cosa le sarà mai successo? E quali sono le ultime informazioni che abbiamo su di lei? Non ci resta che andare a scoprire di più, augurandoci che Tonia stia bene e possa tornare presto tra i suoi cari.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 08:32

