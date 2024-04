Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria (emozionata) smorza in diretta le polemiche: «Ciao Ilary, grazie per il tuo sostegno»

di Ida Di Grazia

L'Isola dei Famosi 2024 si apre con una Vladimir Luxuria particolarmente emozionata. Durante la diretta della prima puntata di lunedì 8 aprile, la neo conduttrice non solo ha ricordato il suo passato da naufraga e opinionista, ma ha voluto ringraziare tutti coloro che l'hanno preceduta. Compresa Ilary Blasi, smorzando così tutte le polemiche.

Vladimir Luxuria emozionata

«Anche per me oggi è una prova, mi sento messa in gara quindi: Sono la prima naufraga ufficiale dell'Isola dei Famosi». Vladimir Luxuria apre così la diretta della prima puntata dell'Isola 2024 in onda su canale 5.

«Questa è una trasmissione e mi piacerebbe trasmettervi le mie emozioni.

Il saluto a Ilary Blasi



Prima di presentare i naufraghi la neo conduttrice ha ricordato la sua storia all'interno del reality salutando chi l'ha preceduta: «Con Simona Ventura ho fatto la naufraga (nel 2008, vincendo ndr.), con Nicola Savino l'inviata, con Alessia Marcuzzi l'opinionista».

E poi Luxuria smrza tutte le polemiche salutando la Blasi: «Dulcis in fundo un saluto alla mia amica. Ieri ci siamo sentite, so che sei lì, grazie per tutti i messaggi di sostegno, peer tutto quello che mi hai detto e ci siamo dette ...ciao Ilary».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 22:07

