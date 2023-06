Isola, Andrea Lo Cicero sbotta contro (la solita) Helena Prestes. I fan lo attaccano: «Sei un padre padrone»

di Redazione web

L'Isola dei famosi sta entrando nel vivo del reality e i naufraghi stanno cercando di andare avanti in un clima molto teso a causa dei continui litigi tra il gruppo e Helena Prestes che sembra essere presa di mira. Nelle ultime ore, però, è stato Andrea Lo Cicero a far parlare di sè perché ha risposto in maniera aggressiva ad una naufraga e i fan non hanno potuto fare a meno di rimproverarlo, anche solo sotto i commenti del post di Instagram. Andiamo a vedere cosa è successo e contro chi si è scagliato Andrea.

Andrea Lo Cicero perde le staffe

I naufraghi si sono riuniti tutti insieme per mangiare i fagioli e, durante il momento della divisione delle porzioni, Andrea Lo Cicero ha iniziato a stuzzicare Helena Prestes. La ragazza stava aspettando che le venisse riempito il piatto, e l'ex rugbista ha iniziato a dire a Marco Mazzoli, che si stava occupando della suddivisione delle razioni di cibo, una sola parola che ha insospettito Helena Prestes.

Andrea Lo Cicero, con la mani giunte dietro la schiena, osservava il momento, mentre ripeteva a Marco Mazzoli «Raso, raso».

Andrea Lo Cicero si è risentito della risposta della brasiliana e ha iniziato ad attaccarla dicendole: «Tu non capisci e non vuoi capire perché te ne vai mentre gli altri ti spiegano le battute. Sei una maleducata e quella battuta non era per te, ma tu te ne vai sempre. A scuola si ascolta il maestro, allora tu devi ascoltarmi e imparare».

La reazione del pubblico

Se il pubblico, inizialmente, concordava con i naufraghi, definendo la modella brasiliana come una “giocatrice molto abile nel far perdere la pazienza agli altri”, nelle ultime ore, i commenti sotto al post di Instagram in cui viene mostrata la clip del litigio, sono tutti a sfavore di Andrea Lo Cicero. I fan, infatti, lo definiscono «maschilista e un padre padrone», mentre altri chiedono provvedimenti nei suoi confronti per i suoi atteggiamenti "da bullo".

Restiamo in attesa di scoprire che cosa accadrà nelle prossime ore e, soprattutto, nella prossima puntata dell'Isola Dei Famosi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Giugno 2023, 10:12

