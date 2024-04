Francesco Benigno contro l'Isola: «Mi hanno minacciato. I poteri forti hanno deciso che dovevo essere eliminato»

di Ida Di Grazia

Francesco Benigno, dopo la notizia della sua eliminazione dall'Isola dei Famosi, appare a sorpresa su TikTok e pubblica un pesantissimo video contro il reality condotto da Vladimir Luxuria. Uno sfongo lunghissimo di oltre sette minuti in cui accusa la produzione di averlo minacciato e di essere stato prelevato con una scusa dopo una lite con uno dei naufraghi, Artur Dainese e Peppe di Napoli.

Benigno afferma con forza di non aver fatto nulla e a che non ci sono prove reali che possano giustificare l'espulsione dal gioco. Nella puntata di giovedì ci sarà davvero tanto di cui discutere. Ecco che cosa ha detto.

Benigno contro i poteri forti

«Buongiorno a tutti, mi giunge adesso dall’Italia la notizia che Canale 5 ha annunciato che io mi sono ritirato da L’Isola dei Famosi. Questo è falso». Inizia così il vido - sfogo pubblicato da Francesco Benigno su Tiktok: «Io non mi sono ritirato. Sono stato prelevato ieri dall’Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti perché c’era rimasto male che lo avevo nominato.

La lite con Artur Dainese

La discussione di cui parla l'attore è avvenuta con Artur Dainese e con Peppe di Napoli e sostiene che da parte sua non ci siano prove: «La produzione mi ha fatto delle proposte, sia a me, sia a mia moglie, sia al mio agente, di denaro e di non chiedere penali. Questo è strano perché se io avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali, non ci fai una proposta di dare dei soldi. Mi avevano chiesto di fare un video dove dicevo che mi volevo ritirare perché mi mancava mia moglie. Dicono che ci sono immagini forti. Io ho detto mandatele in onda, ma non ci sono queste immagini, sono solo scuse. Le cose che fanno squalificare sono le bestemmie, ingiurie, frasi omofobe o liti con le mani. Tutto ciò che è verbale e che non sfocia in liti con mani non è squalificabile. Peppe ha inveito contro di me con un macete in mano, io avevo le mani dietro la schiena».

Le presunte minacce

Benigno lancia accuse pesantissime: «Mi stanno minacciando da ieri sera dicendomi che devo prendere un volo oggi per tornare in Italia. Contro la mia volontà. Mi hanno detto che se non prendo un volo oggi loro non mi pagano più il biglietto di ritorno né l’albergo. Mi stanno minacciando continuamente».

