Cristina Scuccia, «la vincitrice morale dell'Isola è lei» secondo il pubblico

di Redazione web

L'Isola dei Famosi sta per terminare con l'ultima puntata, la finale, che andrà in onda questa sera, 19 giugno. I protagonisti di quest'edizione sono arrivati alla fine di un percorso che li ha cambiati molto e li ha visti affrontare molti momenti di difficoltà.

I fan che hanno seguito il programma hanno già dichiarato chi sarà il vincitore, o vincitrice, tra Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Luca Vetrone, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia. Su Twitter, gli spettatori hanno già iniziato a dire la loro e a commentare il percorso dei finalisti.

Andiamo a vedere chi è il vincitore o la vincitrice morale di questa edizione.

Isola, la diretta della finale: ecco chi sono i favoriti alla vittoria. In palio un montepremi da 100.000 euro

Cristina Scuccia pronta a fare coming out all'Isola dei Famosi? Ecco cos'ha detto

Cristina Scuccia, la vincitrice morale

I fan dell'Isola dei Famosi hanno già dichiarato chi secondo loro merita di vincere il reality show. Il percorso che ha colpito maggiormente gli spettatori è stato quello di Cristina Scuccia: la donna, ex suora, ha affrontato cambiamenti molto importanti nella sua vita. Qualche mese prima di iniziare il percorso all'interno del reality show, Cristina Scuccia ha deciso di togliere l'abito da suora per indossare gli abiti di una cantante che vuole vivere della sua passione, il canto.

Cristina Scuccia è partita affermando che non si sarebbe mai messa in bikini, ma ha deciso di superare tutti gli ostacoli per "rinascere", come ha dichiarato. Ha confessato di avere una relazione segreta con una persona in Spagna e che, una volta terminato il programma, l'avrebbe raggiunta per non lasciarla più.

I fan hanno apprezzato il suo viaggio, sia esteriore che interiore e per questo l'hanno proclamata vincitrice morale di quest'edizione, perché con la sua forza e il suo coraggio è riuscita ad affrontare tutte le sfide che l'Honduras le ha messo di fronte, uscendone sempre a testa altissima.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA