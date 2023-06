Cristina Scuccia pronta a fare coming out all'Isola dei Famosi? Ecco cos'ha detto

di Redazione web

L'Isola dei Famosi è ormai giunta al termine e una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality show di Canale 5, è sicuramente stata Cristina Scuccia. L'ex suora ha stretto diversi rapporti di amicizia a Playa Fantasma ma ha anche discusso con diversi naufraghi come, ad esempio, Helena Prestes.

Cristina Scuccia, però, durante la sua permanenza in Honduras, ha anche parlato della sua storia d'amore senza mai svelare, però, troppi particolari. Gli utenti sui social, quindi, si sono insospettiti: l'ex suora ha una relazione con un uomo o con una donna?

Ecco cos'ha detto durante una chiacchierata con Pamela Camassa.

Le dichiarazioni di Cristina Scuccia

Cristina Scuccia, parlando con Pamela Camassa, ha detto che non vede l'ora di finire questa esperienza all'Isola per ritrovare il suo amore e durante il suo discorso ha parlato di "etichette": «Non voglio più nascondermi.

La riservatezza di Cristina Scuccia

Cristina Scuccia è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e proprio per questo motivo non si è mai sbilanciata troppo sulla sua relazione. Comunque sia, l'ex suora ha detto che la persona che la aspetta fuori si trova in Spagna, dove, attualmente, vive anche lei.

