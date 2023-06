Isola dei Famosi, Luca Vetrone accusa Helena Prestes: «Mi ha offeso pensantemente, con le telecamere certe cose non le dice»

di Redazione web

L'Isola dei Famosi sta ormai per terminare: mancano solamente due puntate prima che il reality show ambientato in Honduras chiuda anche questa stagione. Questa sera, venerdì 16 giugno, andrà in onda la semifinale, mentre, lunedì 19 giugno, verrà trasmessa la finale. I litigi, ormai, sono all'ordine del giorno e uno degli ultimi riguarda Luca Vetrone ed Helena Prestes: l'influencer pensa che la modella sia molto falsa perché davanti alle telecamere si mostra in un modo mentre dietro è tutto il contrario di ciò che fa vedere.

Le dichiarazioni di Luca Vetrone

Helena Prestes è stata una delle concorrenti più discusse di questa edizione dell'Isola dei Famosi. La modella brasiliana non si è mai tirata indietro e ha sempre cercato di fare valere le proprie opinioni, anche se, i suoi modi si sono spesso scontrati con gli altri naufraghi. La scorsa notte, Luca Vetrone ed Helena hanno avuto una discussione e l'influencer insiste nel dire che lei lo abbia offeso in modo pesante: «Ieri notte mi ha offeso pesantemente, ha usato termini forti.

Il pensiero di Luca Vetrone

Luca Vetrone è, quindi, arrivato a una conclusione: «Ha paura delle telecamere perché è finta e anche una lecchina con Andrea (Lo Cicero, ndr). Poi alle spalle dice che ha perso la prova proprio per colpa di Andrea».

