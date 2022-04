Carmen Di Pietro è una dei partecipanti dell’Isola dei Famosi 2022, dove gareggia in coppia con suo figlio Alessandro: il suo passato è stato molto chiacchierato e spesso si vocifera anche sulla sua pensione Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

Isola, Carmen Di Pietro non trattiene le lacrime: a confortarla arriva Guendalina Tavassi

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA