Alex Belli: «Il caso Francesco Benigno all'Isola? Colpa di chi fa i casting, si sapeva sarebbe finita male»

di Cristina Siciliano

Alex Belli si è espresso sulla nuova edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria. L'ex naufrago non solo ha ricordato sua partecipazione al reality, avvenuta nel 2015, ma ha parlato soprattutto del «caso Francesco Benigno», l'attore siciliano che, dopo l'annuncio di sospensione da parte dell'Isola dei Famosi, si è scagliato contro la produzione del programma lanciando pesanti accuse.

Belli ha spiegato cosa gli piace e che no di questa nuova edizione a partire dal cambio di conduzione fino ad arrivare ai nuovi naufraghi.

Alex Belli e Francesco Benigno

«Il caso Francesco Benigno è il classico caso di quando si fa casting sapendo il personaggio - ha spiegato Alex Belli ospite su Instagram di Casa SDL -.

Alex Belli ha rivelato quali sono le cose che gli piacciono di questa nuova edizione del reality. «C'è stato un bel refresh e questa cosa mi è piaciuta - ha aggiunto -. A me Vladi mi piace perché si sottrae quindi è perfetta. La cosa che invece non mi piace è che hanno inserito un personaggio che fa il bastian contrario, cioè Daniele Radini Tedeschi. Credo che sia stato messo proprio per punzecchiare Joe Bastianich».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 15:00

