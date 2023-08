Michelle Hunziker, le notti a Bologna: «Andavo con gli amici nei posti bui...». Ecco perché

di Redazione web

Michelle Hunziker ha condiviso un ricordo di quando era ragazzina e viveva a Bologna. Con gli amici, proprio di questo periodo, si recava nei posti bui alla scoperta delle stelle cadenti per la notte di San Lorenzo.

«Fatelo anche voi, affidate i vostri desideri all'universo», ha detto ai suoi follower su Instagram. Ecco cosa ha raccontato.

Michelle Hunziker in spiaggia con le figlie Sole e Celeste: «Ora d'oro». Ecco perché

Michelle Hunziker e la dolce dedica alle figlie: «I miei tre veri successi sono tutti qui»

«Oggi parte la notte di San Lorenzo. Adoro andare a vedere le stelle e mi ricordo quando a Bologna, quando ero ragazzina, andavo col motorino con gli amici a vedere le notti di San Lorenzo e andavamo nei posti bui apposta per vedere le stelle cadenti per esprimere dei desideri - ha raccontato la showgirl sui social -. Cercatevi dei posticini per vedere le stelle cadenti ed esprimere i vostri desideri, mandateli all'universo. È un'occasione per alzare uno sguardo che solitamente non alziamo mai e farsi queste domande esistenziali bellissime».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 15:54

