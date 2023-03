Michelle Hunziker, Celeste compie 8 anni, la svolta nella sua vita: Aurora le svela il segreto, cosa sta per succedere

di Redazione Web

Festeggiamenti in casa Hunziker-Trussardi. Ieri mercoledì 8 marzo la piccola di casa Celeste ha compiuto gli anni, e per l'occasione mamma Michelle Hunziker ha organizzato una mega festa per festeggiare il suo compleanno. Non un party qualunque, ma ispirato alla serie di successo di Netflix, Stranger Things.

Tanti messaggi di auguri social per Celeste, alcuni commoventi come quelli di mamma Michelle e altri divertenti come quelli della sorella maggiore Aurora Ramazzotti.

La festa a tema e gli auguri sui social

Una festa perfettamente a tema. Demogorgoni di cartone, alfabeto appeso al muro, il walkman gigante, candele che richiamano il villain della storia e l'ingresso nel sottosopra. E per finire la torta che non poteva non essere perfettamente in linea con il tema Stranger Things. Insomma, sembrava proprio di respirare la stessa aria della serie televisiva.

Per gli 8 anni di Celeste mamma Michelle ha condiviso uno scatto che ritrae mamma e figlia insieme e ha scritto: «La più piccola delle tre con il carattere di un leoncino… la mia lottatrice di ogni cosa! Determinata come nessun’altro al mondo sta crescendo, sarà una vera portavoce di tutte le donne ed è fiera di essere nata in questo giorno importante. Auguri amore mio immenso!».

Aurora Ramazzotti che ha sicuramente preso parte alla festa insieme al suo compagno Goffredo Cerza, ha condiviso tra le Instagram stories un video della piccola Celeste e con orgoglio ha sottolineato che presto potrà chiamarla zia.

