Michelle Hunziker come non l'avete mai vista: «Si riparte, obiettivo superare il prossimo esame»

di Redazione web

Michelle Hunziker non ha mai nascosto la propria passione per lo sport e in particolare per le arti marziali che pratica da molti anni. La conduttrice svizzera è cintura blu di karate ed è salita di livello solamente lo scorso maggio superando l'esame con il maestro Shihan Tsutomu Wakiuchi. In una delle sue ultime storie Instagram, Michelle si è mostrata con la divisa di karate ed ha comunicato ai propri fan di volere raggiungere un nuovo obiettivo.

Aurora Ramazzotti e i chili presi in gravidanza, la domanda alle follower: «Si possono sottrarre quelli del bambino?»

Michelle Hunziker e Belen in lacrime, i segreti più intimi svelati nel dialogo da brividi: «Ignorate i giudizi»

Michelle Hunziker, il ballo con i manici di scopa sorprende il web: «Ecco cosa facciamo»

La storia di Michelle Hunziker

In questo periodo Michelle Hunziker è impegnata con il suo show "Michelle Impossible" che ogni puntata prevede diversi ospiti che raccontano le loro vite e le loro carriere. Non solo però, perché la conduttrice dedica anche molto tempo alle sue passioni come ad esempio il karate. Nell'ultima storia che Michelle ha postato scrive: «Si riparte! Ora inizia la preparazione al prossimo esame! Osu! (una tipologia di esame di karate)». La conduttrice quindi si sta preparando ad affrontare un'altra prova sportiva.

Michelle Hunziker sta vivendo un periodo molto bello anche per quanto riguarda la sua vita privata. La conduttrice infatti, tra qualche settimana diventerà nonna del suo primo nipotino che non vede l'ora di stringere tra le sue braccia. A Verissimo Michelle aveva confessato: «Sono molto emozionata perché sarò una nonna giovane, ho solo 46 anni! Ma non vedo l'ora di accompagnare Aurora in questo bellissimo viaggio».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Marzo 2023, 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA