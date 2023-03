Michelle Hunziker, cosa mangia per stare sempre in forma? Le sue stories su Instagram stupiscono tutti

di Redazione Web

Fisico perfetto e poche calorie? Michelle Hunziker stupisce tutti. Se in molti pensano che la 40enne abbia una silouette filiforme dovuta alla rigida alimentazione e alle tante privazioni che spesso i vip fanno, dovranno ricredersi. In questo sabato soleggiato a Milano, la showgirl sta trascorrendo del tempo in pieno relax con le sue bambine. E mostra tutto nelle stories Instagram, di cui una stupisce particolarmente. «È tempo di pizza» scrive Michelle in inglese mostrando la pizza col salame che ha davanti a sè e che mangerà per pranzo. Insomma, calorie e carboidrati che hanno lasciato i fan senza parole.

Il pomeriggio di relax

Non è una novità che a Michelle piaccia il buon cibo, come spesso mostrava durante i pranzi cucinati dall'ex marito Tomaso. Ma, al contempo, la showgirl non ha mai negato di essere fiscale con lo sport e gli allenamenti che segue costantemente con i suoi personal trainer. In un ristorante di Milano, l'ex signora Trussardi ha pranzato in compagnia delle sue due figlie, Sole e Celeste. È lei stessa a mostrare sua figlia mentre abbraccia uno dei cagnolini avvolto nel suo maglione rosso. E poi il relax continua al parco.

Sabato sereni

Seduta su una panchina con i colori della pace, nella stories successiva, Michelle sorride all'obiettivo facendo il gesto della vittoria con le mani. Accanto a lei, i suoi due fedelissimi cagnolini: «Che bella giornata» scrive ancora in inglese. Il sole risplende su di lei che anche con tuta e scarpe ginniche è una madre, e presto nonna, bellissima.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Marzo 2023, 16:32

