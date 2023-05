Michelle Hunziker e la bisnonna Ineke: «Un bicchiere di vino al giorno fa bene alla salute»

di Redazione Web

Michelle Hunziker è ormai una nonna amorevole e attenta con il suo nipotino Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti. Al di fuori dei suoi impegni lavorativi, la showgirl, riesce sempre a trovare il modo per bilanciare il suo lavoro in tv con la sua famiglia. Infatti, nelle sue ultime Instagram stories, Michelle è in compagnia della bisnonna Ineke e non può che scherzare con lei. «Come mai sono seduta con questa bella donna chic?», ha scherzato la showgirl.

Nelle ultime ore, in una delle sue recenti Instagram stories, Michelle Hunziker ha mostrato un simpatico momento condiviso con la bisnonna Ineke.

Mamma e figlia si trovano in un ristorante insieme a mangiare cibo orientale. «Sei contenta? Ti piace tantissimo mangiare orientale», ha esclamato Michelle. E la bisnonna Ineke è ancor più sprint della figlia. «Ricordatevi un bicchiere di vino al giorno fa bene alla salute», ha sottolineato Ineke.

Un duo tenero e simpatico.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Maggio 2023, 15:07

