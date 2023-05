Aurora Ramazzotti vita da mamma, sveglia presto e passeggiata con "l'imperatore" Cesare Augusto: «Ma che caldo fa?»

di Redazione Web

Passeggiatina mattutina. Aurora Ramazzotti ha deciso di uscire presto di casa per portare il piccolo Cesare a fare un giro per i parchi. Cappello nero, occhiali da sole e fascia sulle spalle per reggere il suo imperatore. Su Instagram, la figlia di Eros Ramazzotti pubblica prima uno scatto in giro per i parchi e, successivamente, un'altra storia in cui è in ascensore. «Ma che caldo fa» scrive Aurora mentre si scatta un selfie super sorridente e con in braccio Cesare.

Amici, Wax e il passato da imbianchino. Poi la lite con Maria De Filippi: «Non avevo nessuna certezza»

Michelle Hunziker, il menù segreto (con pollo e risotto) per rimanere in forma: «La mia ricetta è questa»

Vita da mamma

Ormai la neo mamma ha spiccato il volo. La vita di Aurora e del compagno Goffredo Cerza è ripartira e, dopo il parto, sicuramente, in modo diverso. Da settimane la figlia di Michelle ed Eros appare sorridente, serena e non ha mai perso l'ironia che la contraddistingue da sempre. L'impegno col piccolo Cesare le toglie tempo e più volte ha descritto questa nuova vita come magica e questo la sorprende sempre di più.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Maggio 2023, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA