TikTok, la foto inedita al saggio di danza: tra le mini-ballerine, ecco chi compare

di Alessia Di Fiore

Questo pomeriggio un account Tiktok ha deciso di fare un salto nel passato: scavando tra le foto, è emersa un'immagine davvero molto curiosa.

«All'epoca facevo danza», inizia a spiegare la ragazza, «e si vociferava che la mamma di una delle bambine del mio corso fosse una famosissima celebrità della televisione», afferma @la__rouge sul suo account social mostrando al suo pubblico la vecchia foto.

Poi continua «questo personaggio pubblico effettivamente era...Michelle Hunziker», spiega la ragazza a fine video alimentando la curiosità dei suoi follower.

Mamma Michelle e figlia, la foto a sorpresa

La foto infatti mostra l'autrice del video TikTok da bambina insieme alle amichette del suo corso di danza, tra cui una giovanissima Aurora Ramazzotti, e insieme a loro...

Ma non finisce qui... i follower di @la__rouge si sono immediatamente mossi per far vedere la foto proprio ad Aurora taggandola sotto il video, la quale ha risposto spalleggiando la sua vecchia amica di danza «forse ho pure il video», commenta la Ramazzotti regalando un lieto fine a questa simpatica storia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 17:35

