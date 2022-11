Aurora Ramazzotti in totale relax tra caprette e montagne: «Io e amiche»

Relax in montagna per Aurora Ramazzotti che ha deciso di trascorrere un po' di tempo col suo Goffredo in un resort incantevole in cima alle Dolomiti. A pubblicarlo è lei stessa con delle stories Instagram in cui mostra la strada e il cartello "Cortina - Dolomiti". La figlia di Eros e Michelle Hunziker è in dolce attesa e sta traslocando, sarà per questo che ha deciso di scappare dalla frenesia della city milanese?

Leggi anche > Chiara Ferragni vola in Giordania per il ponte, ma senza la family: ecco con chi era

«Io e amiche» scrive ironicamente Aurora su una foto dove si immortala insieme a delle caprette. E poi ancora in sauna col suo compagno da cui attende un maschietto.

Lontano dal caos

Aurora ha scelto la montagna e la tranquilità nel bel mezzo della sua gravidanza e del trasloco. Non sono giorni sereni per lei, visto che è sommersa da scatoloni, come ha più volte dichiarato sul suo profilo. Al parto mancano pochi mesi e tutti i followers attendono trepidanti il lieto evento. Compresi i nonni, Eros e Michelle che più volte si sono mostrati emozionati all'idea di avere un nipotino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA