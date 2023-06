Aurora Ramazzotti torna a fare jogging dopo un anno. Poi la foto nuda senza pancione: «Il corpo umano è incredibile»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti torna a correre, poi si mostra nuda senza pancione. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è tornata a fare jogging questa mattina, dopo un anno di stop. La corsa è sempre stata importantissima per l'influencer che ha anche avuto importanti collaborazioni con marchi importanti (come Nike) per spronare i suoi follower e i ragazzi in generale ad iniziare a correre.



La figlia di Michelle aveva smesso di andare a correre perché non se la sentiva durante la gravidanza: ha preferito godersi quei mesi delicati, senza stressare ulteriormente il suo corpo, ma oggi ha deciso di riprendere. Aurora si è mostrata nelle sue storie di Instagram e ha voluto documentare questo momento per dare un incoraggiamento ai suoi follower. Andiamo a vedere che cosa ha detto.

Aurora e il messaggio di incoraggiamento

Aurora Ramazzotti è tornata a correre dopo un anno di stop dovuto alla gravidanza e alla nascita del piccolo Cesare, ma questa mattina ha ricominciato e ha condiviso un bel messaggio di inconraggaimento ai suoi follower. «Oggi mi sono svegliata e ho deciso che volevo uscire.

Aurora Ramazzotti è tornata a casa dopo aver corso per oltre 3km e si è detta molto soddisfatta del risultato e del suo corpo che si sta riprendendo. Poi tra le stories posta una foto prima e dopo il parto: a sinistra una bella foto del pancione enorme poco prima di dare alla luce il piccolo Cesare, a destra una foto attuale. «A volte fatico a crederci: le cose incredibili che il corpo umano sa fare», scrive la figlia di Eros e Michelle.

