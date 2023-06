Aurora Ramazzotti mamma, le foto con il piccolo Cesare e il dettaglio notato dai fan: «Brava, fai benissimo»

di Redazione Web

Nelle ultime ore, Aurora Ramazzotti ha mostrato sul sul profilo Instagram alcuni teneri momenti di intimità tra mamma e figlio. A dimostrarlo è l'ultimo post che ha pubblicato Aurora sul suo profilo Instagram: sia lei che il figlioletto Cesare sono uniti dallo stesso outfit "celeste". Sorridente e felice, lei indossa una tutina aderente blu, mentre il figlioletto indossa una tutina celeste. Nel ruolo di neo mamma, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, sembra cavarsela benissimo. Ma un piccolo dettaglio non è passato inosservato ai fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Aurora Ramazzotti e i commenti dei fan

«Respira un'aria nuova», è la didascalia che Aurora Ramazzotti ha scritto a corredo del suo post Instagram. E come nota una follower dell'influencer e showgirl 26enne: «Brava Aurora.

In effetti, sul viso di Aurora Ramazzotti si legge una luminosità speciale, come se il piccolo arrivato fosse il coronamento di un sogno, ma il volto del figlioletto non è mai stato ripreso in primo piano. A quanto pare la figlia di Michelle Hunziker sta cercando di proteggere suo figlio dai rischi dei social, di cui in realtà, si parla da anni in ogni salsa e implicano questioni relative alla tutela dell'immagine del minore.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 15:44

