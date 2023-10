Aurora Ramazzotti, “cimici” sull'aereo per New York: «Mi prude tutto...»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti ha preoccupato i fan mostrando le immagini di un insetto che svolazza sullo schermo della sua poltrona in aereo. Immagine che ha creato agitazione vista la recente invasione di cimici da letto in Francia, nelle case e nei mezzi di trasporto cittadini, e alcuni casi a Milano. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha mostrato la foto dell'insetto in una Instagram stories e con ironia ha poi rivelato come ha affrontato la momentanea preoccupazione. Vediamo insieme cosa ha scritto.





Aurora Ramazzotti e la cimice

Aurora Ramazzotti ha condiviso su Instagram il video, all'interno dell'aereo direzione New York, città in cui resterà per sei giorni, lontana dal compagno Goffredo e il figlio neonato Cesare. La neomamma, pubblicando le immagini, ha condiviso la scena dell'insetto e ha poi scritto: «Non una comitiva di cimici casualmente sostando sulla telecamera che riprende l'aereo - ha scritto Aurora Ramazzotti - e diventando immediatamente dei personaggi di una serie tv inventata da me in cui cinque giovani cimici scappano dall'Italia dove tutti le scambiano per quelle francesi e così stanche del pregiudizio decidono di approdare alla grande mela ed essere finalmente viste per quello che sono». Così ironicamente ha commentato l'accaduto, per poi concludere: «Ovviamente mi prude tutto».

