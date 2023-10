Aurora Ramazzotti vola a New York: «Lontana da Cesare provo incompletezza e senso di colpa. Ma dovrò abituarmi». Ecco perché

Aurora Ramazzotti sarà a New York nei prossimi giorni. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, però, nonostante la felicità, ha confessato di avere una sensazione strana in merito. Il motivo? Lontana dal suo Cesare e dal compagno Goffredo, l'influencer neo mamma si sente persa. A raccontarlo è stata proprio Aurora Ramazzotti, che nelle sue Instagram stories ha condiviso cosa prova in merito. Ecco cosa ha detto.



Domani partirò per New York, è la mia prima volta lì e sono davvero contenta di andare anche se solo per qualche giorno - ha spiegato Aurora Ramazzotti su Instagram -. Oggi sono rimasta a casa da sola, Goffredo e Cesare sono andati a Roma dai nonni. Ho pranzato al volo e mi sono diretta in stazione verso l'evento di oggi. Mentre mangiavo ho iniziato ad accusare una strana sensazione, di quelle che provi quando è tutto pronto ma sai di esserti dimenticata qualcosa. Un vuoto nuovo, un senso di incompletezza, anche di colpa. Che poi lo sai che è giusto così e che lui sta bene anche senza di te. Ma la fatica che ho fatto a tenere giù le lacrime tutto il giorno pensandolo lontano da me per sei giorni., sembra assurdo? Eppure è così.