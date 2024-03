Aurora Ramazzotti e Cesare fanno il tifo a Michelle Impossible: «Super nonna live»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno un bellissimo rapporto mamma e figlia: si confidano, ridono e scherzano e, a volte, lavorano anche insieme. L'influencer e la conduttrice, insomma, ci sono sempre l'una per l'altra e quando una delle due sta per affrontare una sfida nuova o debuttare in televisione con uno show, ecco che avrà sempre il supporto dell'altra.

Così, ieri sera quando è andata in onda la prima puntata di Michelle Impossible, Aurora ha documentato l'entrata in scena della mamma nelle sue storie Instagram viste da milioni di follower. Ecco che cos'ha scritto la giovane mamma di Cesare.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti si è gustata la prima puntata di Michelle Impossible dal divano di casa sua in compagnia del suo bambino Cesare. L'influencer ha pubblicato una storia Instagram in cui riprende Michelle Hunziker che canta e balla la sigla del suo show e ha scritto: «Vai vai vai! Super nonna live adesso», aggiungendo un cuore bianco.

Aurora, nelle passate edizioni del varietà della mamma, è sempre stata ospite e i suoi fan non vedono l'ora di rivederla in scena e, magari, di ascoltare qualche aneddoto sulla sua nuova vita con Cesare e sulla maternità.

La frangetta di Aurora

Nelle scorse ore, poi, Aurora Ramazzotti ha mostrato ai suoi follower il cruccio principale della sua giornata: sistemare e far rimanere immobile la sua frangetta ribelle.

