Aurora Ramazzotti balla con Cesare, i fan notano un dettaglio. E lei spiega: «Ecco perché si vede una sagoma...»

di Cristina Siciliano

Le notti insonni, i salti mortali per trovare il tempo per una doccia, i balletti e le canzoni, i tutorial sui lavaggi nasali e la televisione di default su Rai YoYo. Lo sa bene Aurora Ramazzotti, mamma dallo scorso 30 marzo del piccolo Cesare che ormai condivide sul suo profilo Instagram tantissimi video del suo viaggio iniziato circa dieci mesi.

Aurora, spunta il dettaglio

Molti dettagli della sua vita precedente della figlia di Michelle Hunziker ed Eros sono cambiati ma con la sua ironia, Aurora, restituisce giorno dopo giorno un racconto trasparente di cosa significa diventare genitori. E infatti, nelle ultime ore la figlia di Michelle ed Eros ha condiviso nelle sue Instagram stories un video che mostra un momento super tenero e divertente con il piccolo Cesare: un balletto.

Aurora Ramazzotti su Instagram

«Aspettando il momento in cui inizierà a ballare anche lui». Sono queste le parole che Aurora Ramazzotti ha scritto a corredo del video che la riprende mentre balla sulle note di (I Can't Get No) Satisfaction dei Rolling Stones. Nel video si nota il piccolo Cesare che guarda mamma Aurora sorpreso e cerca di dondolarsi a ritmo di musica. I fan però notano un piccolo dettaglio: dietro la tenda si nota una sagoma. «Sto notando solo adesso che si vede una sagoma che spunta dalla tenda - ha sottolineato Aurora Ramazzotti -. Ma tranquilli, è il cartonato di Jonathan non sono i ladri».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Gennaio 2024, 18:50

