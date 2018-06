Simone Coccia e Floriana Secondi, il dubbio dell'ex: «Quando aspettava un figlio da me, viveva con lui. Di chi era il bambino?»

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilha chiuso i battenti da qualche giorno, ma non accennano a placarsi le polemiche. E sarebbe di nuovoa finire nell'occhio del ciclone. Questa volta per qualcosa che sarebbe avvenuto prima del Gf.Come riporta il sito TvZap , in un'intervista a Nuovo Tv avrebbe rivelato dei dettagli molto forti: «Mentre lei mi teneva nascosto che Coccia Colaiuta abitava a casa sua era incinta di mio figlio. A questo punto, mi viene da mettere, che purtroppo non è mai nato».E avrebbe concluso: «È vero che lei parla solo di amicizia tra loro,. All’epoca noi eravamo fidanzati e non. Ora capisco perché spesso non voleva farmi salire in casa. Mentre lei mi teneva nascosto che Coccia Colaiuta abitava a casa sua era incinta di mio figlio. Simone all’epoca non era ancora fidanzato con l’onorevolee lavorava nelle discoteche come cubista. Floriana si era impegnata ad aiutarlo a entrare nel mondo dello spettacolo, io questo lo sapevo. Io dico che Floriana non è come appare, la sua voglia di fare televisione spesso la porta a calpestare tutto e tutti». Replicherà Floriana alle parole dell'ex? Staremo a vedere.