Stefania Pezzopane, il selfie della pace con Luigi Favoloso e Lucia Bramieri

di Silvia Natella

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alla fine traè arrivata la pace. L'imprenditore ha pubblicato un selfie che rende noto il chiarimento che l'onorevole ha avuto con lui e con. E tutto al grande party delI dissapori con la Bramieri risalgono a tre anni fa, quando, compagno della Pezzopane, fece delle avances alla 57enne su Facebook.Favoloso, invece, è stato più volte criticato per aver definito la politica abruzzese come un "puff" per la sua statura.Entrata nella casa, la donna ha voluto farsi portavoce della battaglia delle "piccolette". Tutti però ora hanno seppellito l'ascia di guerra e si fotografano per i fan mostrando il loro sorriso migliore.La coppia ha dichiarato ampiamente di voler combattere per difendere questo amore, nonostante le discriminazioni e le malelingue.