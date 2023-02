Signorini, frecciatina a Chiara Ferragni: «Giulia Salemi bastarda col tablet molto copiata». A cosa allude?

di Redazione Web

Chiara Ferragni come Giulia Salemi? La 73esima edizione del Festival di Sanremo è terminata lo scorso sabato 11 febbraio, ma ancora si trascina dietro diverse polemiche. Un esempio? Alfonso Signorini, durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, ha punzecchiato l'imprenditrice digitale e la sua performance alla kermesse canora. Ma cosa ha detto?

Giulia Salemi è stata ribattezzata come “la bastarda col tablet” per il suo compito all'interno del reality show condotto da Alfonso Signorini. In questa settima edizione, infatti, l'influencer di origini iraniane ha il compito di selezionare e leggere i tweet degli utenti per commentare quello che accade nella casa. Ed è un po' quello che ha fatto Chiara Ferragni durante l'ultima serata del Festival.

Le parole di Signorini

Nel corso della kermesse della canzone italiana la co-conduttrice ha fatto una piccola selezione dei meme più divertenti, mostrandoli in mondovisione, al pubblico e ai conduttori Gianni Morandi e Amedeus.

Un dettaglio che non è sfuggito a Signorini. Durante la scorsa puntata, il conduttore al timone del Gf Vip, ha colto l'occasione per fare una frecciatina nei confronti della queen delle influencer, e lo ha fatto rivolgendosi a Giulia Salemi: «Bastardina col tablet molto copiata - esordisce Alfonso Signorini riferendosi a Giulia Salemi -, non voglio dire di più ma molto copiata. Chi ha orecchie per intendere intenda», ha concluso Signorini tra gli applausi del pubblico.

