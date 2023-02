Gf vip, Daniele Dal Moro: «Martina Nasoni non è mai stata la mia fidanzata»

di Redazione web

I misteri al GfVip continuano ad infittirsi. Daniele Dal Moro e Martina Nasoni non sono mai stati fidanzati. Almeno è quello che pochi minuti fa ha confessato il concorrente dopo avere visto una clip di Martina che in settimana ha fatto più confessionali piangendo per il rapporto tra Daniele e Oriana che continua a consolidarsi.

Il racconto di Daniele Dal Moro

Dopo che Daniele Dal Moro ha confessato: «Io e Martina non siamo mai stati fidanzati perché dopo esserci conosciuti dentro alla casa del Grande Fratello, ci siamo frequentati fuori per un mese ma senza prometterci chissà cosa». Martina Nasoni ha quindi risposto: «Io comunque l'ho sempre ritenuto una persona importante per me e secondo me non è sempre necessario dichiararsi per dimostrare che si vuole bene a una persona».

La versione di Martina

Martina Nasoni continua a sostenere che Daniele Dal Moro sia stata una persona importante per lei e che di sicuro non è entrata in casa per mettere il bastone tra le ruote a Daniele e Oriana.

