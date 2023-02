Gf Vip, Luca Onestini scoppia in lacrime per Ivana: l'abbraccio manda in tilt i fan

A volte ritornano. Tra Luca Onestini e Ivana Mrazova sembra essere tornato il sereno. Nella casa del Gf Vip, i due stanno passando diverso tempo insieme , ma allo stesso tempo si aaccusano reciprocamente. A far litigare i due ex fidanzati è stato un bacio che la modella ha dato per gioco ad Andrea Maestrelli. Il gesto ha provocato la gelosia dell’ex tronista e il tutto è degenerato in una discussione andata avanti per ore. Ma dopo diverse ore, il forte affetto che li lega sembra aver portato tranquillità oltre alla commozione, tanto da far crollare in un pianto entrambi.

Le dure parole di Luca alla vista di quella scena sono state: «Devo stare zitto e accettare tutto», stanco di dover sempre apparire forte e dover fingere che vada tutto bene. L’influencer bolognese, sin dall’inizio di questa nuova avventura, è stato vittima di numerosi attacchi, ma ha sempre risposto con il sorriso e sembrava che nulla lo potesse scalfire. Ma non sembra così: «Dietro questi sorrisi poi c’è anche dell’altro, arrivo al punto che qualcosa di bello me lo merito. Evidentemente no» dice Luca.

L'amore infinito

I due sono stati legati per tre anni. Proprio per questo, riesce a percepire molto altro dietro i suoi sorrisi e le sue battute: «Capisco che i tuoi occhi cambiano da così a così, io li conosco. Altra gente non ti conosce, vede sempre un Luca che si diverte, che scherza e basta». E di fronte a queste parole, Onestini si è sciolto. Il confronto si è concluso quando i due si sono abbracciati dopo una chiara dichiarazione d’amore. «Forse è il destino che ha voluto…», ha cominciato Ivana la frase, che è stata poi completata da Luca: «Che ci rincontrassimo qua». A quel punto, l’ex corteggiatore non è più riuscito a trattenersi ed è scoppiato in lacrime tra le braccia della Marzova. Un abbraccio che ha commosso tutti e mandato in tilt di fan. Per molti, infatti, è solamente questione di tempo, ma sono certi che Ivana e Luca torneranno insieme.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Febbraio 2023, 18:35

