Gf Vip, Valentina Vignali contro Martina Nasoni: «Ma quindi non ero io il problema?»

Scontro fra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Dopo l'ultima puntata del Gf Vip, l’ex tronista è tornato ancora tra le braccia di Oriana Marzoli e i due sembrano volersi dare una nuova possibilità. Ma Nasoni sembra non abbia preso affatto bene questo avvicinamento e si è scagliata contro il suo ex fidanzato. Una reazione che anche in passato Martina ha avuto al Gf 16. E a sottolinearlo è stata una loro ex coinquilina, Valentina Vignali. «Ah ma quindi il problema non era quella st**nza, invidiosa di Valentina Vignali? Perchè io nella casa non ci sto a sto giro» ha scritto l'ex cestista su Twitter.

Vignali ha partecipato al reality insieme all’ex coppia ed è stata protagonista di diverse discussioni con Martina, che la incolpava per il suo rapporto turbolento con Daniele Dal Moro. Addirittura, la ‘ragazza col cuore di latta’ era convinta di un interesse verso il suo, ex, fidanzato.

La rivincita

Ecco che, ora, Valentina ha voluto la sua rivincita. «Mi piace quando il tempo scorre e i fatti mi danno ragione perché io non sono nè cattiva, nè pazza. Semplicemente senza peli sulla lingua» ha aggiunto. I fan “Oriele” si sono schierati dalla parte della modella e sostengono che Martina stia cercando di passare per vittima ai danni di Daniele. Ma c'è anche chi ha accusato Vignali di voler sfruttare la situazione per visibilità ed ottenere, in questo modo, un’ospitata nella trasmissione di Canale 5. Ma Valentina ha voluto mettere subito le cose in chiaro: «Quando due mesi fa mi è stato chiesto di entrare come concorrente ho detto di NO. Qualcuno mi sa che si deve sciacquare la bocca prima di parlare di nuovo di me. Passo e chiudo».

L'ingresso

Vignali ha chiarito che il suo unico interesse è tutelare il suo amico e sarebbe pronta ad entrare nella casa solamente per salutarlo e dargli forza. Dal Moro e la 31enne sono legati da una forte amicizia, nata proprio nel corso della loro partecipazione al reality nel 2019. «Io invece sono dispiaciuta perché non mi viene data la possibilità di vedere una persona a cui voglio bene che avrebbe bisogno dopo tutti questi mesi anche di una mia parola di conforto per dar spazio a sti litigi da 4 soldi» ha replicato Vignali ad un utente. E ancora: «Non sono interessata a marciare sulle cose per fare un siparietto ridicolo. Che senso avrebbe entrare come concorrente? Ho voglia di salutare il mio amico. Poi me ne torno a casa mia».

