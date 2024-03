Perla Vatiero in lacrime: «Sono stanca di giustificarmi». Letizia Petris la consola: «Fai un po' d'ordine nella tua testa»

di Redazione web

Sono giorni emotivamente difficili per Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello, tanto che venerdì sera la concorrente è scoppiata a piangere e si è sfogata con l'amica Letizia Petris. A metterla in crisi, le pressioni che verrebbero dall'esterno, in particolare dopo l'ultima puntata in diretta, quando gli autori hanno voluto mettere in evidenza il rapporto che pare si stia instaurando tra Perla e Alessio Falsone, il tutto sotto agli occhi di Mirko Brunetti, presente in studio: «Non mi sento bene, mi devo giustificare per ogni cosa e questa situazione non mi piace», ha detto. Andiamo a vedere cosa è successo e come ha reagito Perla.

Perla in lacrime

Perla Vatiero è scoppiata a piangere, ma se le coperte sono riuscite a nasconderla alla vista, nulla hanno potuto contro i singhiozzi, che hanno attirato l'attenzione di Sergio e Greta, che hanno prontamente chiesto l'intervento di Letizia.

I consigli di Max

A consolare Perla, oggi ci pensa anche Massimiliano Varrese: «Non aver paura di andarci dentro con tutte le scarpe», le dice in riferimento alla promessa scambiata con Mirko di riprovare a ricostruire il loro rapporto una volta uscita dalla casa. So che hai assaporato una libertà interiore diversa, una nuova Perla. E' come se avessi paura di perderla. Ti puoi portare dietro questa nuova entità?».

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Marzo 2024, 14:26

