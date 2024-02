Perla Vatiero, la gaffe e poi la correzione... con un congiuntivo sbagliato. Le critiche degli spettatori: «Ma non è laureata?»

Il rapporto tra Perla Vatiero e i tempi verbali non è dei migliori. La concorrente del Grande Fratello ha commesso più volte delle gaffe di questo tipo nel corso della sua partecipazione al reality show di Casa Mediaset ma quello che si è visto nel corso della puntata di ieri ha dell'incredibile: Perla prima ha sbagliato un ausiliare, poi ha provato a correggersi e ha finito per usare un congiuntivo che davvero non serviva.





LEGGI ANCHE: -- GF, gaffe di Anita sulle brigate rosse: ecco cosa dice davanti alle telecamere

La reazione all'errore

Inutile dire che mentre i suoi detrattori la prendono in giro sui social per questa sua ennesima gaffe, i suoi fan la difendono a spada tratta imputando tutto all'emozione. Quale sarà la verità a riguardo? Noi non lo sappiamo, ma non ci resta che andare a vedere quello che è successo durante l'ultima puntata serale in diretta con tutta Italia!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA