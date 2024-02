Grande Fratello, Simona Tagli in lacrime per la sorpresa dalla figlia Georgia: «Ha lottato»

di Cristina Siciliano

Ormai non c'è puntata del Grande Fratello che non riservi sorprese. Il reality condotto da Alfonso Signorini si avvia verso il gran finale e ogni puntata si fa sempre più decisiva. Durante la puntata di lunedì 26 febbraio Simona Tagli ha incontrato la figlia Georgia. Un regalo per la gieffina che nei giorni scorsi ha compiuto 60 anni proprio all'interno della casa e non ha potuto festeggiare con i suoi cari.

Le parole di Georgia

«Ti ringrazio per quello che hai fatto per me - ha sottolineato Georgia -. Ti seguo sempre, ogni giorno, Credimi è come se fossi sempre con me. Mi hai sempre aiutato a prendere la strada migliore. Sei una mamma fantastica e non c'è una donna migliore di te. Sei incredibilmente forte ed io sono molto fiera di te e di quello che sei. Come dici sempre tu "una cattiva verità è sempre meglio di una falsa bugia". Sei davvero magnifica ed hai sempre lottato per farmi raggiungere i miei obiettivi e per combattere la vita. Ti ringrazio per questo».

La figlia di Simona ha aggiunto: «Lei è tagliente e mi piace questo suo aspetto perché è vera. Io ho preso da lei questo lato del carattere».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 07:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA