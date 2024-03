Perla Vatiero parla in codice con Sergio D'Ottavi (di Alessio Falsone) e scoppia il caso al GF: cosa è successo

All'interno della casa del Grande Fratello ci sono varie regole che i concorrenti sono tenuti a rispettare. Ad esempio, non possono nominare nessun tipo di marchio, non potrebbero indossare gli occhiali da sole se non in giardino, non possono vagare per la casa senza microfono e, ovviamente, non possono parlare in codice.

Spesso, il regolamento viene aggirato, in un modo o nell'altro e lo sa bene Perla Vatiero che è stata ripresa più volte dagli autori che le chiedevano di indossare il microfono o di levarsi gli occhiali da sole dentro in casa. Nelle scorse ore, la gieffina ha fatto innervosire una delle autrici del Gf che è intervenuta mentre lei discuteva sul letto con Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. In tanti pensano che Perla abbia una simpatia nei confronti di Alessio Falsone, simpatia che lei ha sempre negato ma, spinta dalla curiosità, ha voluto chiedere a Sergio se lui e l'amico si fossero detti qualcosa di "importante". Non potendolo fare apertamente, ha scelto di utilizzare un linguaggio bizzarro.