Mirko Brunetti a Uomini e Donne? L'ormai ex gieffino rivela: «Lo farei, ma a una condizione...»

di Redazione web

Mirko Brunetti è stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello ed è uscito dalla casa poco prima di Natale. L'ormai ex gieffino, tuttavia, si è fatto conoscere più per il triangolo che formava insieme a Perla Vatiero e Greta Rossetti che per ciò che ha mostrato di se stesso all'interno del programma. Negli ultimi giorni, sul web, continuano a rincorrersi voci secondo cui Mirko potrebbe accettare di partecipare a Uomini e Donne. Ecco cos'ha risposto.

L'intervista di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi a cui ha raccontato come si sente nei confronti dell'ex fidanzata storica Perla Vatiero: «Con Perla ho vissuto insieme per anni. Io e lei abbiamo una complicità pazzesca e ci capiamo su tutto». Ma anche cosa sente nei confronti dell'altra ex fidanzata, Greta Rossetti: «Con Greta? Sono successe troppe cose. Ho capito che viviamo due vite troppo diverse. Non mi è piaciuto come mi ha attaccato sua madre per difendere la figlia, ci sono rimasto male. Anche Greta ci ha messo del suo, sui social e al Gf. Da quest’estate mi ha messo troppe volte in difficoltà, ha pensato più a se stessa che alla parola “insieme”. Con Greta ho chiuso perché mi ha lasciato, con Perla ho chiuso sei mesi fa, bisognerebbe ricordarlo. Ho bisogno di stare da solo per chiarirmi le idee. Voglio farmi conoscere per come sono e non per il triangolo».

Mirko Brunetti a Uomini e Donne?

In tanti, quindi, si sono chiesti quale sarà il futuro sentimentale di Mirko Brunetti e alcuni dei suoi fan sperano possa partecipare a Uomini e Donne.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 15:25

