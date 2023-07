Manuel Bortuzzo a Manchester per i mondiali di nuoto paralimpico: «Ho fatto pace con la morte e mi godo la vita»

di Redazione web

Iniziano oggi i mondiali paralimpici di nuoto a Manchester che vedranno tra i protagonisti un'eccellenza italiana: Manuel Bortuzzo. Il nuotatore triestino, ex concorrente nella casa del GfVip, ha deciso di puntare ancora una volta sullo sport dopo l'incidente che l'ha visto coinvolto in una sparatoria, quando, raggiunto dal colpo, fu scambiato per errore per un'altra persona.

La paralisi alle gambe, però, non è stata sufficiente a scoraggiare il giovane nuotatore che oggi punto al mondiale paralimpico di nuoto e soprattutto alla Paralimpiade del 2024 a Parigi.

Il sogno

Manuel Bortuzzo è atteso nei 100 rana e 200 misti. La sua grinta ha colpito migliaia di fan che lo sostengono, soprattutto dopo la partecipazione al reality show di Alfonso Signorini, grazie alla qual è riuscito a raccontare la sua storia con serietà, appassionando tutti senza cercare compassione. Parlando ai microfoni di Leggo disse: «Ho fatto pace con la morte e mi godo la vita»

