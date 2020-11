Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini a rischio squalifica dopo soli due giorni: «Ha bestemmiato»

di Redazione Leggo Gossip

Stefano Bettarini non ha fatto in tempo ad ambientarsi nella casa del Grande Fratello Vip che potrebbe già uscire per il sospetto di aver pronunciato una bestemmia. L'ex calciatore, che è entrato venerdì scorso, rischia di dover lasciare la casa per una squalifica lampo in diretta questa sera. C'è chi chiede lo stesso trattamento riservato al giovane influencer Denis Dosio.

Leggi anche > Guenda Goria, l'ex fidanzato Telemaco Dell'Aquila a "Live Non è la D'Urso": «Lasciato in diretta nazionale. Arrabbiato per due motivi»

Ieri sera, mentre chiacchierava con i suoi coinquilini, l'ex marito di Simona Ventura si è lasciato andare a un'esclamazione che ha creato imbarazzo. I coinquilini hanno subito temuto che la parola potrebbe costargli l'eliminazione e la fine del percorso in questa edizione. Eppure Bettarini è stato uno dei primi vip a partecipare al Grande Fratello e dovrebbe conoscere bene le regole.

L’ex calciatore ha esclamato “Po*ca Madò” mentre parlava. L’episodio non è sfuggito al popolo di Twitter che segue il live del reality e che ne invoca l'eliminazione. Molti utenti si aspettano che Bettarini sia squalificato, ma bisognerà attendere la puntata di questa sera.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA