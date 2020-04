di Silvia Natella

Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro sta ancora con Clizia Incorvaia? I fan li vogliono vedere insieme ma lei frena l'entusiasmo. La reclusione nella casa del Grande Fratello Vip è finita, ma per Paolo Ciavarro è iniziato l'isolamento tra le sue mura domestiche a causa del coronavirus. Motivo per cui non ha potuto riabbracciare Clizia Incorvaia. In molti si chiedono come si evolverà la sua storia d'amore con l'ex coinquilina, conosciuta proprio davanti alle telecamere di Cinecittà.

Leggi anche > Gf Vip, Paola Di Benedetto vincitrice: «Tutto previsto a gennaio». Il retroscena dell'agente

I fan che hanno assistito al loro primo bacio attraverso i media chiedono di poterli vedere insieme, seppure in una diretta Instagram condivisa. Clizia, tuttavia, vuole vivere il rapporto in modo diverso. Il giovane Ciavarro si trova, al momento, a casa con sua madre Eleonora Giorgi, mentre l'ex di Francesco Sarcina è in Sicilia. La donna condivide tra le stories immagini che li ritraggono insieme dentro la casa, ma non ha intenzione di rendere pubblici gli ulteriori sviluppi.



Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Aprile 2020, 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Grazie per il vostro sostegno e il vostro amore immenso - ha scritto Clizia sui social - io e Paolo ci stiamo vivendo la nostra tanto bramata privacy! Ma ci vedremo, con i nostri tempi. Love». I fan dovranno accontentarsi delle sue rassicurazioni, ma tutto fa ben sperare. In una diretta condivisa con, Ciavarro ha dichiarato di essere continuamente in contatto con la Incorvaia.