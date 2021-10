Grande Fratello Vip, Lulù chiede conferme a Manuel ma il gesto di lui la fa crollare: lacrime nella notte

Crollo nella notte al Grande Fratello Vip per Lulù Selassiè, delusa dal gesto di Manuel Bortuzzo. La principessa aveva chiesto un momento di confronto e ulteriori conferme perché si sentiva trascurata. Manuel le ha spiegato di volere i suoi spazi e che lei dovrebbe contare solo su se stessa. I due stanno avendo delle incomprensioni dopo i baci dei giorni scorsi.

Leggi anche > Gfvip, dopo le parole choc «imbecilli e cerebrolesi» pronunciate fuori onda arrivano le scuse di Endemol

GFVip, Lulù e Manuel

Nelle scorse ore, dopo la diretta e la lettura della lettera dell'ex fidanzata di Manuel, i due si sono nuovamente allontanati. La principessa ha finto per l’ennesima volta di essersi addormentata sul letto di Manuel costringendo Aldo Montano a cederle il letto. La scusa ha fatto innervosire il nuotatore.

GFVip, Lulù e Manuel

Manuel non è disposto a tollerare questo atteggiamento e frena. La differenza tra te e me è che… è come se tu te la vivessi male, ha detto Manuel alla principessa. Lulù ha risposto dicendo di trovare sempre un muro e che tutto ciò la ferisce. Manuel a quel punto le ha consigliato di essere forte: «Io me ne sono accorto e forse è quello che è scattato in me, devi cercare di reagire e risolvere tutto da sola e non devi solo appoggiarsi sull'aiuto degli altri».





Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA