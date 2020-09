Grande Fratello Vip, Gabriel Garko fa coming out in diretta con Adua Del Vesco: «Era il “segreto di Pulcinella”»

di Ida Di Grazia

Una quarta puntata senza precedenti, partiamo dall'ingresso di Gabriel Garko nella casa che ha incuriosito tutti con il post su Instagram prima dell'inizio della quarta puntata che abbiamo seguito inUn momento davvero emozionate durante laè entrato nella casa per parlare a cuore aperto con, sua collega ed ex fidanzata. Il suo è stato une che ha fatto versare fiumi di lacrime.Adua è felicissima nel vederlo: «Intanto grazie perchè tu Gabriel sei stata l'unica persona che ha capito prima di tutti che avevo un problema».Gabriel Garko le dice di averle scritto una lettera, poi inizia a leggere, ha la voce che trema: «Adua, Adua, Adua, Rosalinda. Tu non mi hai chiamato Dario, vero? Dario è un ragazzo che ho ucciso e che voglio riportare in vita. Lo so che alcune cose che sto per dirti saranno una sopresa, non perchè tu non lo sapessi, ma perchè lo farò qui e ora. Noi insieme abbiamo vissuto una bellissima favola. Nelle favole c'è chi le scrive e chi le interpreta e non so chi si diverte di più. Tu ti sei divertita? Neanche io. Ti voglio dire una cosa: devi trovare la bambina che c'è dentro di te, devi prendertene cura e pensare a quando l'hai persa. Io l'ho fatto e gli ho fatto ripercorrere mano nella mano tutta la mia vita fino ad oggi. Io al bambino i momenti brutti non glieli ho fatti vedere, gli ho coperto gli occhi, anche tu alla tua bambina non fargli vedere Adua magra. Ti ricordi quando a Sanremo volevo fare di testa mia? Ecco da lì il bambino ha preso vita, e da quel giorno non riesco più a trovare una maschera che mi stia bene. Ho visto che qui dentro avete avuto una sirena che cantava, la sirena ti ammalia ma al momento giusto ti tira giù. Anche il cane più buono se tiri la catena ti morde. Io e te abbiamo vissuto una bella favola, la favola rimane».garko e sempre più commosso e piange insieme ad Adua, sta per fare il suo coming out ufficiale senza però mai dirlo esplicitamente: «Ora voglio rivivere la mia vita con te come amica , ora però voglio dire qMa non è tanto quello ma voglio svelare perchè era il segreto di pulcinella, la verità scavalcherà ogni velo di omertà». I due si abbracciano tra le lacrime Garko le dice sei libera, lei ringrazia.«Gabriel qual è il segreto di pulcinella?» chede Alfonso, «Signorì - risponde scherzando - Credo che nel 2020 questa cosa non vada né capita, né discussa. Io vorrei dire perchè questo è un segreto. Esco da questa casa con il mio bambino per mano». Come dicevano Gabriel Garko non è stato esplicito nel suo coming out, ma non servono altre parole oltre a quelle dette, l'attore racconterà la sua storia a Verissimo il 3 ottobre.