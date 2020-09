Grande Fratello Vip, Vladimir Luxuria commenta così il coming out di Gabriel Garko: «Tanti attori costretti a fingersi etero»

Grande Fratello Vip, Gabriel Garko fa coming out in diretta con Adua Del Vesco: «Era il “segreto di Pulcinella”»​

lettera che Gabriel Garko ha scritto

#GFvip5 Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) September 25, 2020

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Settembre 2020, 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA