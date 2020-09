di Ida Di Grazia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Settembre 2020, 22:54

Per Adua Del Vesco questa quarta puntata sarà davvera ricca di emozioni, prima ha incotrato il suo fidanzato poi il suo ex Gabriel Garko.Giuliano esi conoscono da 14 anni, è stato il primo fidanzato ed hanno frequentato il liceo insieme. Giuliano è entrato nella casa del Grande fratello per supportare la sua fidanzata ma anche per lasciarle un messaggio importante che non è passato inosservato.«Sono qui perchè mi sono preoccupato - dice Giuliano . ti ho visto malinconica. Tutte le persone che ti amano stanno facendo di tutto per supportarti. Non ti preoccupare di Massimiliano, è un bravo ragazzo ed è appostissimo, quindi non ti preoccupare stai serena, hai affrontato il passato e lo stai facendo discretamente bene. Ora basta col passato, metti una pietra sopra ed eventualmente. Prendi il Grande Fratello come un gioco».Questo "discutere nelle sedi opportune" ha fatto pensare subito all'Ares film, la casa di produzione di cui Adua faceva parte e che secondo Dagospia avrebbe diffidato Mediaset dal parlarne.