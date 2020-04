Grande Fratello Vip, Antonio Zequila contro Sossio Aruta in diretta ma sbaglia tutto

Grande Fratello Vip, Antonio Zequila che figuraccia! Provoca Sossio Aruta in diretta ma sbaglia tutto. Nuovo scivolone di Antonio Zequila durante la diretta della finale. "Er mutanda" proprio non riesce ad accettare di essere uscito sconfitto dal reality.

Antonio Zequila prova a fare il gradasso ma gli riesce malissimo. Durante la diretta della finale del Grande Fratello Vip, l'ex concorrente lancia una provocazione sperando di colpire Sossio che è in finale secondo lui immeritatamente. Zequila non solo gli ricorda la sualifica quando era calciatore, ma soprattutto gli dice: «Ti auguro di vincere perchè così puoi pagare gli alimenti alla tua ex moglie», Aruta è furioso: «Il paragone è fuori luogo. Avresti dovuto documentarti meglio perché non sai perché sono stato squalificato. Stai rosicando, io sono qua in finale, tu stai a casa e guardami. Sono 6 anni che la mia ex moglie riceve gli alimenti. Ho avuto un periodo buio ma quando ho ripreso a lavorare, la mia ex moglie ha ricevuto tutto». Provocazione davvero fuori luogo, visto che è una storia passata, Zequila ritratta: «Io ho letto una notizia del 2017».

