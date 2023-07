Claudia Gerini al Gf Vip? La sua risposta: «Sono lusingata, ci penserò. Ma non posso stare lontana dalle mie figlie»

di Redazione web

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello si sta formando, pian piano e, nonostante una prima bocciatura della lista dei papabili concorrenti, consegnata da Alfonso Signorini e declinata da Pier Silvio Berlusconi, il conduttore non si è arreso ed è ripartito subito con la ricerca. Anche il capo di Mediaset, Pier Silvio, ha voluto proporre alcuni nomi, tra cui quello di Ornella Muti e Claudia Gerini. Mentre la prima ha già dichiarato di non voler partecipare al programma perché «Io sono un'artista, non faccio trash», la seconda ha voluto ringraziare il figlio di Silvio Berlusconi per aver pensato a lei e ha dichiarato se ha intenzione di partecipare o meno. Ecco cosa ha detto.

Claudia Gerini risponde alla chiamata per il Grande Fratello

Claudia Gerini ha dichiarato di essere venuta a conoscenza della proposta mentre si trovava a Bali, in vacanza con la sua famiglia e ha detto: «Sono molto lusingata che Pier Silvio abbia pensato a me. Immagino che adesso lui abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality. Però io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata e soprattutto ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso. Non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata in un programma così seguito.

La porta rossa della Casa del Grande Fratello non sembra essere proprio del tutto chiusa per Claudia Gerini, forse Pier Silvio potrebbe convincerla a lasciare da parte i suoi progetti cinematografici per regalare al pubblico che tanto ama, una versione completamente inedita dell'attrice. Per adesso, però, la risposta è negativa.

