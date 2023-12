di Ida Di Grazia

Durante la puntata di sabato 30 dicembre i concorrenti del Grande Fratello vedono il video delle coccole sotto le coperte tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. La casa è in tilt, ma i più grandi "accusatori" sono Anita e Garibaldi che parlano di copione già scritto.

Grande Fratello, il dramma di Perla: «Avevo una gemella che poi è morta». Prima le lacrime, poi la dura confessione che commuove tutti

Grande Fratello, le coccole sotto le coperte di Beatrice e Vittorio mandano in tilt la casa. Anita «Copione già scritto»

Il Grande Fratello va in "vacanza": ecco quando tornerà in onda il reality condotto da Alfonso Signorini

Coccole hot

Le coccole sotto le coperte tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi hanno fatto discutere molto dentro e fuori la casa.

Il video incriminato viene mandato in onda durante la puntata di sabata 30 dicembre e lo vedono per la prima volta anche gli altri inquilini. La casa va in tilt e Anita e Garibaldi colgono l'occasione per attaccare Beatrice. Prima Giuseppe «Lo sapevo che Vittorio sarebbe stato il secondo jolly, l'ha detto e l’ha fatto. Almeno è coerente». Molto più velenosa Anita «Copione già scritto. Noi prevediamo il futuro, siamo dei veggenti. Mesi fa avevamo detto che si sarebbero avvicinati. Entra qui e passa prima da Giuseppe, poi da Vittorio. Chi è il prossimo?».

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 07:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA