Grande Fratello, Beatrice Luzzi mette le mani al collo di Garibaldi: il gesto choc indigna i concorrenti. La reazione di Signorini

di Ida Di Grazia

Bruttissimo gesto quello di Beatrice Luzzi nei confronti di Giuseppe Garibaldi. Dirante la diretta di sabato 30 dicembre, il Grande Fratello mostra il video in cui l'attrice mette le mani al collo dell'ex bidello dopo una lite. Gesto che viene condannato semnza troppa convinzione da parte di Alfonso Signorini. Ma andiamo con ordine.

La lite

Nei giorni scorsi Maddaloni ha accusato Giuseppe di essere “troppo giocatore”, Beatrice Luzzi riferisce questo commento a Garibaldi definendolo “Burattinaio” e poi stuzzicandolo lo chiama Gigolò. Giuseppe non la prende bene «Mi stuzzica, mi provoca non mi ha mai detto una cosa bella. O io o lei».

«Tra me e Giuseppe il discorso di aver giocato con i sentimenti l’uno nei confronti dell’altro non si è mai risolto», spiega la Luzzi. «Gigolò per me è un’offesa -ribatte Garibaldi - poi sono veramente esausto ed esaurito, appena la accogli un po’ subito mi attacca»

«Noi stavamo parlando in generale di altre cose - si difende Maddaloni - per me questo è un gioco, non mi aspettavo che la vigilia alle due di notte ne parlo con Beatrice e lei va a riferirlo dopo due secondi.

«Come avete visto - sottolinea Anita - mi mette continuamente in mezzo, la mia reazione è che il 25 , il giorno più importante per Giuseppe e Beatrice è riuscita a rovinaglielo». «Io penso che Bea non digerisca il fatto che Giuseppe pensa che lei abbia giocato e lei lo stuzzica. Giuseppe non cambia idea. Giuseppe può essere tutto meno che burattinaio», prova a giustificarla Fiordaliso.

Le mani al collo

Nel video però si vede Beatrice mettere le mani al collo di Garibaldi, Paolo sottolinea questo gesto e invita Bea a chiedere scusa «C'è gente che è stata accusata per molto meno». Signorini che non si è accordo di questo particolare chiede di rivedere il video, poi lo condanna ma senza troppa convizione.

L'attrice prima chiede scusa davanti al conduttore cercando di sminuire la cosa «Stavamo ridendo», poi quando si stacca la diretta attacca Garibaldi «Sono tre mesi che fai la vittima».

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 22:16

