Grande Fratello, Anita Olivieri “bocciata” da Anna Pettinelli: la difesa di Beatrice Luzzi a Pomeriggio 5. Ecco cosa ha detto

di Cristina Siciliano

Anita Olivieri nell'ultima puntata del Grande Fratello è stata la concorrente meno votata dal pubblico ed è volata al televoto eliminatorio. Oggi a Pomeriggio 5 Myrta Merlino ha chiamato in causa Emanuela Gentili, in collegamento fuori dalla casa del reality condotto da Alfonso Signorini e ha affrontato il periodo di crisi (di amicizia) tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. Oggi i due gieffini si sono chiariti ma Beatrice Luzzi ha espresso il suo pensiero: «Anita è una giocatrice, lui ha più bisogno di attenzioni». Dopo una clip riassuntiva, Anna Pettinelli ha invece rivelato il suo punto di vista in merito all'atteggiamento di Anita nei confronti di Giuseppe.

Le parole di Anna Pettinelli

«È curioso come in questa clip Anita sta facendo pace con un ragazzo che ha avuto dei problemi fisici - ha sottolineato Anna Pettinelli in studio a Pomeriggio 5 -.

Anna Pettinelli ha aggiunto: «Proprio la postura del corpo di Anita che continuava a farsi i fatti suoi. Un po' come i bambini. Secondo me non c'è una forte amicizia come paventa Anita».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Marzo 2024, 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA