GFVip, Raffaella Fico e il nuovo amore Piero Neri. Parla la ex: «La prende palesemente in giro, oppure stanno mentendo entrambi!»

Raffaella Fico ha fatto sapere ai coinquilini del Grande Fratello Vip di essere impegnata sentimentalmente con Piero Neri. A mettere qualche dubbio sulla relazione arriva però l’ex dell’imprenditore, Valentina Colombi: «O la sta prendendo in giro – ha fatto sapere - o stanno mentendo entrambi!».

Raffaella Fico (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Valentina Colombi, ex di Piero Neri, attuale fidanzato di Raffaella Fico, mette qualche dubbio sulla love story fra la reclusa al Grande Fratello Vip e l’imprenditore: «Lui – ha spiegato in un’intervista al settimanale “Chi” - sostiene di essere innamorato di questa Raffaella quando invece fino a un mese e mezzo fa si scriveva e sentiva con me e mi sussurrava parole importanti».

I due sarebbero stato insieme fra alti e bassi dal 2016 al 2020, con un ritorno di fiamma durante quest’estate con una proposta di vacanza insieme: «Non ci sono andata, anche se lui continuava a ribadire che avrebbe fatto di tutto perché mi voleva riconquistare, voleva stare con me».

Raffaella Fico e Manila Nazzaro (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Ed è stata proprio Raffaella Fico a dire che lei e il fidanzato si frequentano da un mese e mezzo: «Un mese e mezzo fa erano i primi di agosto: o questa ragazza è stata palesemente presa in giro perché non sa proprio niente, oppure stanno mentendo entrambi. Secondo me è ancora innamorato di me. Un persona che un mese fa mi diceva “farò di tutto per te, sei l’amore della mia vita, ti cercherò ovunque e non mi arrenderò mai per amore”, è ovvio che sia ancora innamorato di me».

