GFVip, Miriana Trevisan gela Nicola Pisu: «Brutte reazioni, mi hai spaventata!»

Sembra ormai archiviata la love story al Grande Fratello Vip fra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due hanno da tempo una frequentazione all’interno della casa con alti e bassi ma ora Miriana sembra aver messo un punto: «Mi hai spaventata».

GFVip, Miriana Trevisan gela Nicola Pisu

Al Grande Fratello vip c’è stato un confronto chiarificatore tra Miriana Trevisan e il coinquilino Nicola Pisu. I due ultimamente hanno avuto dei disaccordi e l’ex stellina di “Non è la Rai” ha voluto mettere le cose in chiaro: «Io - ha spiegato Miriana - ti ho trattato da uomo, ma hai avuto per due o tre volte delle brutte reazioni con me. Non voglio questi problemi nella mia vita sentimentale e ci sono stati momenti di rabbia troppo forti. Me ne hai fatte di tutti i colori, io ero spaventata. Ti ho sempre detto che ero attratta, ma basta così».

Nicola però ha guardato al futuro, chiedendo se fuori dalla casa ci possa essere un futuro per loro, trovando la porta chiusa da pare di Miriana: «Basta, non ne parliamo ti prego che ho sofferto fin troppo questa settimana. Non ho nessuno fuori ma noi siamo amici e va benisssino così. Se una persona non si innamora, non si innamora, non bisogna essere arrabbiati. Non dico che sei cattivo ma sono almeno due volte che hai mostrato una rabbia che non mi piace. Che poi io sono passata per la cattiva e non deve risuccedere».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA