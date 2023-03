GfVip, Micol Incorvaia e l'intercalare di Nikita Pelizon: fan infuriati sui social

Sui social, alcuni utenti hanno condiviso un video in cui si vede Micol Incorvaia parlare male di Nikita Pelizon al suo fidanzato Edoardo Tavassi. Micol ha fatto notare a Edoardo Tavassi che Nikita, quando parla, userebbe sempre le stesse parole: «Di base, indi per cui, nel mentre...».

I commenti dei Nikita Pelizon

I fan di Nikita non hanno apprezzato la critica, fatta tra l'altro di nascosto, e hanno commentato sui social scrivendo: «Si definisce "intercalare" ma nel mezzo Nikita ci mette discorsi sensati e profondi, quelli che a lei non ho mai sentito fare». E ancora: «Invece il tuo principe azzurro: "Aò, che stai a di', Nun se po' vedé... Vera classe!».

«Poi ditemi che Antonella non aveva ragione, ma sono felice perché in questi giorni sta uscendo il peggio di queste persone», scrive ancora un altro utente.

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, Music: "Moose" from Bensound.co.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 12:00

