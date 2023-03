GfVip, il rifiuto di Oriana Marzoli: il gesto che non è piaciuto ai fan di Nikita Pelizon

I rapporti tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip sono infuocati ormai da tempo, ma c'è stato un gesto della modella venezuelana che non è affatto piaciuto ai fan.

Il gesto di Oriana Marzoli

Quando la Marzoli ha visto i turni della radio, ha subito chiesto che il suo fosse cambiato a causa della presenza della coinquilina insieme a lei. Inutile dire che la sua brutta reazione ha provocato una levata di scudi dei telespettatori in favore della Pelizon. Andiamo a vedere che cosa è successo nel dettaglio.

